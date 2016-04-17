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Comitato Giovani l’UNESCO Calabria: convegno ‘Giovani e Cultura’

Convegno al Consiglio regionale e serata jazz al Mu.Stru.Mu. per l'International Jazz Day: il Comitato Giovani presenta i progetti 2016

17 Aprile 2016 - 14:10 | di Federica Geria

Immagine d'archivio 'Giovani e Cultura' del Comitato UNESCO Calabria, per lo sportello Resto al Sud

In occasione dell’International Jazz Day, il Comitato Giovani per l’UNESCO Calabria, in partenariato con il Consiglio Regionale della Calabria, organizza il Convegno “Giovani e Cultura: il ruolo dei giovani nella valorizzazione del patrimonio culturale”, presso la sala Levato del Consiglio Regionale della Calabria alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 presso il Museo dello Strumento Musicale, il Mu.Stru.

Mu. di Reggio Calabria.

Numerose istituzioni ospiti prenderanno parte all’iniziativa: Nicola Irto – Presidente Consiglio Regionale della Calabria, SALVATORE PATAMIA – Segretariato Regionale per la Calabria Mibact,
GIUSEPPE FALCOMATÀ – Sindaco Comune di Reggio Calabria,
Patrizia Nardi – Assessore Cultura Comune di Reggio Calabria, GIANLUCA CALLIPO – Presidente ANCI Giovani, FRANCESCO CALABRÒ e LUCIA DELLA SPINA – Centro Ricerca Demetra,
DEMETRIO SPAGNA – Presidente Museo dello Strumento Musicale, il Mu.Stru.

Mu. di Reggio Calabria,
CLAUDIA VENTURA – Coord. Regione Calabria Comitato Giovani per l’UNESCO.

Convegno Giovani e Cultura del Comitato Giovani per l'UNESCO Calabria a Reggio Calabria

Il Comitato Giovani e i progetti del 2016

Il convegno, infatti, sarà un momento per presentare a livello regionale il Comitato Giovani e le progettualità 2016, che si svilupperanno grazie alla firma di un Protocollo d’Intesa con il #ConsiglioRegionaleCalabria . Il Comitato ritiene fondamentale il coinvolgimento dei giovani nei processi di valorizzazione culturale del territorio, in sinergia con tutte le istituzioni e gli enti culturali a livello regionale.

Nel corso del convegno si procederà anche alla nomina degli Ambasciatori del Comitato Giovani per l’UNESCO Calabria.

Incontro Jazz Calabria UNESCO ore 20:00:
A seguire dal Convegno, presso il Museo dello Strumento Musicale#MuStruMu di Reggio Calabria, si terranno due eventi celebrativi per la Giornata Internazionale del Jazz UNESCO:
“Nemesi” – solo sax performance con Alberto La Neve – sassofoni, looping e multi effetti;
B Session Jazz V^ Edizione – a cura dell’associazione “Mondi Diversi” con Màs En Tango Trio;

L’incontro sancisce la nascita di una nuova visione condivisa di collaborazione e cooperazione tra le parti interessate. Crediamo fortemente che per gli amanti della cultura ed i professionisti del settore sarà un’occasione unica di collaborazione e conoscenza reciproca.

Il Calabria Jazz Day UNESCO 2016 è un progetto promosso dal Comitato Giovani UNESCO, pensato come una manifestazione unificate a livello regionale, capace di creare un approfondimento verso le politiche UNESCO e verso la musica jazz.

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