Comitato Giovani l’UNESCO Calabria: convegno ‘Giovani e Cultura’

Convegno al Consiglio regionale e serata jazz al Mu.Stru.Mu. per l'International Jazz Day: il Comitato Giovani presenta i progetti 2016

In occasione dell’International Jazz Day, il Comitato Giovani per l’UNESCO Calabria, in partenariato con il Consiglio Regionale della Calabria, organizza il Convegno “Giovani e Cultura: il ruolo dei giovani nella valorizzazione del patrimonio culturale”, presso la sala Levato del Consiglio Regionale della Calabria alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 presso il Museo dello Strumento Musicale, il Mu.Stru.

Mu. di Reggio Calabria.

Numerose istituzioni ospiti prenderanno parte all’iniziativa: Nicola Irto – Presidente Consiglio Regionale della Calabria, SALVATORE PATAMIA – Segretariato Regionale per la Calabria Mibact,

GIUSEPPE FALCOMATÀ – Sindaco Comune di Reggio Calabria,

Patrizia Nardi – Assessore Cultura Comune di Reggio Calabria, GIANLUCA CALLIPO – Presidente ANCI Giovani, FRANCESCO CALABRÒ e LUCIA DELLA SPINA – Centro Ricerca Demetra,

DEMETRIO SPAGNA – Presidente Museo dello Strumento Musicale, il Mu.Stru.

Mu. di Reggio Calabria,

CLAUDIA VENTURA – Coord. Regione Calabria Comitato Giovani per l’UNESCO.

Il Comitato Giovani e i progetti del 2016

Il convegno, infatti, sarà un momento per presentare a livello regionale il Comitato Giovani e le progettualità 2016, che si svilupperanno grazie alla firma di un Protocollo d’Intesa con il #ConsiglioRegionaleCalabria . Il Comitato ritiene fondamentale il coinvolgimento dei giovani nei processi di valorizzazione culturale del territorio, in sinergia con tutte le istituzioni e gli enti culturali a livello regionale.

Nel corso del convegno si procederà anche alla nomina degli Ambasciatori del Comitato Giovani per l’UNESCO Calabria.

Incontro Jazz Calabria UNESCO ore 20:00:

A seguire dal Convegno, presso il Museo dello Strumento Musicale#MuStruMu di Reggio Calabria, si terranno due eventi celebrativi per la Giornata Internazionale del Jazz UNESCO:

“Nemesi” – solo sax performance con Alberto La Neve – sassofoni, looping e multi effetti;

B Session Jazz V^ Edizione – a cura dell’associazione “Mondi Diversi” con Màs En Tango Trio;

L’incontro sancisce la nascita di una nuova visione condivisa di collaborazione e cooperazione tra le parti interessate. Crediamo fortemente che per gli amanti della cultura ed i professionisti del settore sarà un’occasione unica di collaborazione e conoscenza reciproca.

Il Calabria Jazz Day UNESCO 2016 è un progetto promosso dal Comitato Giovani UNESCO, pensato come una manifestazione unificate a livello regionale, capace di creare un approfondimento verso le politiche UNESCO e verso la musica jazz.