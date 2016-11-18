Comitato pro aeroporto: ‘Lo Stretto DEVE continuare a volare’

Il destino dell’aeroporto è ineluttabilmente destinato a chiudere o a diventare una semplice appendice di quello di Lamezia? Naturalmente, la risposta del Comitato è NO.

L’Area dello stretto, con una gestione oculata e uno sviluppo delle infrastrutture può svilupparsi, avere un aeroporto appetibile alle varie compagnie e consentire la mobilità da e verso Reggio in orari utili e a prezzi accessibili.

Un comitato propositivo, lontano dai partiti

Il Comitato pro aeroporto dello Stretto, lontano dalle fazioni e dalle influenze dei partiti, per dare un taglio netto al passato e a tutto ciò che ha avuto un peso nefasto (dietrologie, scaricabarile, geremiadi, incompetenze e corruzioni), ha improntato la propria attività in modo propositivo e costruttivo. Non contro qualcuno o qualcosa , ma a favore del bene comune, in questo caso dell’Aeroporto dello Stretto e dello sviluppo economico ad esso intrecciato.

Questo filo ha legato e lega persone con diverse visioni della vita e delle cose, ma unite per una causa comune e tese a dimostrare che a Reggio si possa tornare a fare politica nobile, pulita e costruttiva: quella che può cambiare in meglio la nostra quotidianità e il nostro futuro.

Dopo le manifestazioni precedenti, a piazza Italia e presso il salone della Confindustria, abbiamo concordato di invitare le Istituzioni territoriali e il Ministero del Trasporto ad un maggiore impegno e a fare chiarezza, specialmente dopo che Alitalia, che intanto aveva sottratto a Reggio il volo importantissimo delle 7 per Milano, ha manifestato la volontà di escludere dal proprio piano industriale lo scalo di Reggio Calabria.

La mobilitazione del 19 novembre a Reggio Calabria

Per sensibilizzare la cittadinanza e per ribadire che lo Stretto DEVE continuare a “volare”, il Comitato ha promosso e organizzato una mobilitazione generale , che avrà luogo a Reggio Calabria sabato 19 novembre 2016, alle ore 10.30. La manifestazione partirà da Piazza Duomo e si concluderà a Piazza Italia alle ore 12.30. Vi parteciperanno delegazioni delle Scuole Superiori, Associazioni e altri soggetti. Sono state invitate tutte le Istituzioni territoriali di Reggio e Messina e il Presidente della regione Calabria.

Il Comitato con questa manifestazione, si pone gli obbiettivi seguenti:

Evitare un’ulteriore marginalizzazione dei nostri territori, già soggetti ad un’ampia disparita economico-sociale

Rivendicare i diritti costituzionali alla mobilità e al decentramento, nel rispetto del principio della continuità territoriale

Avere risposte chiare sul piano di sviluppo previsto dalla nuova società di gestione, quasi sicuramente la SACAL (lo si saprà con certezza dopo il pronunciamento del TAR sul ricorso presentato dalla Sagas) , che si occuperebbe dei tre scali. Risposte rese ancora più importanti dalla concessione trentennale prevista dal bando.

Intende raggiungerli con un’azione continua e incisiva, che non si limiterà alla mobilitazione del 19 novembre, ma si accentuerà nei prossimi mesi.

L’istanza al ministro Delrio

L’azione diverrà più pressante e concreta in relazione alle risposte alla nostra istanza inviata al Ministro Delrio, che, per avere maggior peso, sarà sottoposta alla firma dei presenti al termine manifestazione del 19 c.m. e consegnata al Prefetto.

In tale istanza sono previste due richieste fondamentali:

La costituzione nella sede metropolitana del Tavolo tecnico interistituzionale annunciato il 2 novembre 2016 dal Ministero dei Trasporti e finalizzato a programmare un equilibrio del sistema aeroportuale calabrese

La partecipazione al Tavolo di una delegazione di cittadini in qualità di portavoce delle istanze delle due comunità metropolitane, riassunte in un documento tecnico contenente le richieste e le proposte raccolte nel territorio, in merito allo sviluppo dell’aeroporto e all’incremento delle rotte e ala stabilità del servizio, oltre che alla sostenibilità dei costi dei biglietti.

Invitiamo, pertanto tutti ad essere presenti alla manifestazione di sabato . Si stanno decidendo non solo le sorti dell’aeroporto, ma dello sviluppo economico dell’area dello Stretto.

Comitato pro aeroporto dello Stretto