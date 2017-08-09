Questa mattina celebrazione istituzionale in omaggio al giudice Antonino Scopelliti, ucciso a Piale il 9 agosto 1991.

Alla presenza della figlia On. Rosanna Scopelliti, del Ministro dell’Interno Marco Minniti, di S.E il Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari e delle massime autorità militari, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha portato il saluto della Città Metropolitana di Reggio Calabria:

“Si dice che un popolo senza memoria sia come un albero senza radici, quindi destinato a morire. Siamo qui oggi per celebrare il ricordo e per riportare al cuore una figura importante, fulgido esempio nella vita e nella morte, quella del giudice Antonino Scopelliti. Per fare memoria, dunque, ma soprattutto per ribadire un impegno che deve essere quotidiano, quello di seguire e tramandare l’esempio di persone come il giudice Scopelliti, orgoglio della Città Metropolitana, della Regione Calabria e, soprattutto, orgoglio per tutto il nostro Paese”.