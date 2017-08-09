Commemorazione Giudice Scopelliti, Falcomatà: ‘Esempio da tramandare’
Alla presenza della figlia Rosanna e del ministro Minniti, il sindaco Falcomatà ribadisce l'impegno a tramandare l'esempio del magistrato ucciso a Piale
09 Agosto 2017 - 15:44 | di Vincenzo Comi
Questa mattina celebrazione istituzionale in omaggio al giudice Antonino Scopelliti, ucciso a Piale il 9 agosto 1991.
Alla presenza della figlia On. Rosanna Scopelliti, del Ministro dell’Interno Marco Minniti, di S.E il Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari e delle massime autorità militari, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha portato il saluto della Città Metropolitana di Reggio Calabria:
“Si dice che un popolo senza memoria sia come un albero senza radici, quindi destinato a morire. Siamo qui oggi per celebrare il ricordo e per riportare al cuore una figura importante, fulgido esempio nella vita e nella morte, quella del giudice Antonino Scopelliti. Per fare memoria, dunque, ma soprattutto per ribadire un impegno che deve essere quotidiano, quello di seguire e tramandare l’esempio di persone come il giudice Scopelliti, orgoglio della Città Metropolitana, della Regione Calabria e, soprattutto, orgoglio per tutto il nostro Paese”.
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