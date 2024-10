Commissario sanità Calabria, Renzi: ‘Date pieni poteri a Gino Strada. Subito’

Nelle scorse ore sono stati diversi i nomi circolati in merito alla possibile nomina come Commissario ad acta della sanità calabrese. Uno di questi è Gino Strada. Come spesso accade, a seguito dell’indiscrezione, sono seguite diverse correnti di pensiero. Il parere l’ha espresso qualche minuto fa anche Matteo Renzi, pubblicando sulla propria pagina Facebook ufficiale un post.

RIMEDIARE AL PASTICCIO COTTICELLI-ZUCCATELLI

“Ho imparato a conoscere Gino Strada quando lessi un suo libro, giovane studente. L’ho incontrato personalmente da sindaco: l’ho ascoltato, ci ho discusso, l’ho criticato su alcune cose, mi ha fatto emozionare su altre. È un uomo vero. Un dottore vero. Un italiano vero. Se davvero è disponibile a fare il commissario per la sanità in Calabria, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Sanità possono fare una sola cosa per rimediare al pasticcio Cotticelli/Zuccatelli: firmare oggi stesso la nomina di Gino Strada a commissario per la sanità in Calabria. Accompagnarlo fisicamente a Catanzaro. E dargli tutti i poteri.”

CARTA BIANCHE A GINO STRADA

“La sanità calabrese è in condizioni che non si possono raccontare: dare carta bianca a Gino Strada non è la soluzione. Ma è un ottimo inizio. Perché Strada è un uomo che non guarda in faccia nessuno: guarda negli occhi tutti, ma non guarda in faccia nessuno. E per la Calabria c’è bisogno di una persona così. Subito.”