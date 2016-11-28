Commissione Pari Opportunità soddisfatta per la proposta del Sindaco

“Esprimiamo grandissima soddisfazione per la proposta lanciata dal nostro Sindaco, Giuseppe Falcomatà, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne affinché si possa istituire a livello nazionale una legge per “Prevedere nei concorsi pubblici una quota riservata per le donne vittime di violenza che denunciano i loro aguzzini”.

Come commissione vogliamo impegnarci siamo consapevoli dell’importanza di investire proprio sulla questione dell’emancipazione economica della donna come strumento di prevenzione contro ogni forma di violenza! Uno dei nostri obiettivi è proprio di istituire all’interno della commissione un gruppo che vada a lavorare proprio su questa tema. Riteniamo infatti che lo sviluppo occupazionale delle donne favorisca anche l’abbattimento dei fenomeni di violenza e favorisca l’autodeterminazione delle stesse”.

E’ quanto si legge in una nota a firma della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria.