Competizione Regionale dei laboratori Students Lab

Centro commerciale Due Mari, Maida (CZ) [Località Comuni Condomini, 88025 Maida (CZ) – S.S. 280 – Uscita Lamezia T. Est ]

Ore 10.00 -18.00

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Martedì 13 Giugno, dalle 10 alle 18, si terrà a Maida (CZ) presso il Centro Commerciale Due Mari la Competizione Regionale Students Lab, che coinvolgerà le scuole della Calabria, durante la quale i laboratori d’impresa, di comunicazione, di innovazione tecnologica e di organizzazione eventi, si sfideranno per guadagnare l’accesso alla nazionale.

Che cos’è Students Lab e i quattro programmi

Students Lab rappresenta un contenitore di attività laboratoriali volte a promuovere la cultura d’impresa e l’etica degli affari tra i giovani, promuovendo l’autoimprenditorialità e lo sviluppo delle competenze trasversali. Queste attività sono declinate in quattro programmi formativi:

– .biz, laboratori d’impresa: prevede la creazione di vere e proprie imprese, con business idea, capitale e cariche sociali;

.com , laboratori di comunicazione: gli studenti si costituiscono in agenzia di comunicazione per le aziende partner;

, laboratori di comunicazione: gli studenti si costituiscono in agenzia di comunicazione per le aziende partner; .tech , laboratori di innovazione tecnologica: dedicati alla creazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico e/o improntati al risparmio energetico.

, laboratori di innovazione tecnologica: dedicati alla creazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico e/o improntati al risparmio energetico. .org, laboratori di organizzazione eventi: gli studenti costituiscono un’agenzia di eventi a tutti gli effetti per le aziende partner.

Dalle competizioni regionali alla finale internazionale

Al termine di un percorso in aula – svolto con l’aiuto di un trainer e di un docente di riferimento – i ragazzi iniziano la fase delle competizioni, durante la quale presentano al pubblico le idee imprenditoriali sviluppate nell’ambito del proprio percorso.

Una giuria qualificata seleziona i migliori laboratori in gara, per promuoverli alla fase successiva della competizione: dalla regionale i migliori accederanno alla nazionale e infine i migliori a livello nazionale avranno il privilegio di accedere alla competizione internazionale.

Il Centro Commerciale Due Mari ospita la gara

Il Centro Commerciale Due Mari di Maida, ha già ospitato negli scorsi anni le competizioni Students Lab e si appresta ad accogliere anche per questa edizione della manifestazione, le idee più innovative, i business plan più solidi e gli studenti più intraprendenti per la competizione regionale – sezione Teens, che vede protagonisti studenti di scuola secondaria di secondo grado. “Anche quest’anno – ha affermato il dott. Antonio Domenico Mastroianni, Amministratore G. del Centro Commerciale Due Mari – non abbiamo voluto mancare l’appuntamento con un’iniziativa lodevole come questa. Il Centro negli anni e con diverse iniziative – ha precisato – si è infatti affermato sempre di più sul territorio anche come importante centro di aggregazione culturale, con particolare attenzione ai giovani e giovanissimi, punto di riferimento sociale e culturale al centro della Calabria. Sono questi giovani a rappresentare il nostro futuro – ha concluso il dott. Mastroianni – ed è importante incentivare ogni forma di acculturazione nell’economia e nella gestione d’impresa”.

Esponenti delle istituzioni e manager di aziende del territorio valuteranno le idee dei giovani imprenditori in gara alla regionale e decreteranno i vincitori, che accederanno alla Competizione Nazionale.

Sono oltre 20.000 gli studenti coinvolti nei programmi Students Lab in Italia, oltre 200 gli studenti partecipanti e appartenenti agli istituti scolastici del territorio calabrese che hanno aderito.