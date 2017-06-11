In Calabria competizione Regionale dei laboratori Students Lab

Il 13 Giugno 2017 si terrà a Maida (CZ) la Competizione Regionale Students Lab, che coinvolgerà le scuole della Calabria, durante la quale i laboratori d’impresa, di comunicazione, di innovazione tecnologica e di organizzazione eventi, si sfideranno per guadagnare l’accesso alla nazionale. L’evento avrà luogo presso il Centro commerciale “Due Mari” [Località Comuni Condomini, 88025 Maida (CZ) – S.S. 280 – Uscita Lamezia T. Est ]. Orario della manifestazione: dalle 10.00 alle 18.00.

Cos’è Students Lab

Students Lab rappresenta un contenitore di attività laboratoriali volte a promuovere la cultura d’impresa e l’etica degli affari tra i giovani, promuovendo l’autoimprenditorialità e lo sviluppo delle competenze trasversali. Queste attività sono declinate in quattro programmi formativi:

– .biz, laboratori d’impresa: prevede la creazione di vere e proprie imprese, con business idea, capitale e cariche sociali;

.com, laboratori di comunicazione: gli studenti si costituiscono in agenzia di comunicazione per le aziende partner;

.tech, laboratori di innovazione tecnologica: dedicati alla creazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico e/o improntati al risparmio energetico.

.org, laboratori di organizzazione eventi: gli studenti costituiscono un’agenzia di eventi a tutti gli effetti per le aziende partner.

Al termine di un percorso in aula – svolto con l’aiuto di un trainer e di un docente di riferimento – i ragazzi iniziano la fase delle competizioni, durante la quale presentano al pubblico le idee imprenditoriali sviluppate nell’ambito del proprio percorso.

Giuria e fasi della competizione

Una giuria qualificata seleziona i migliori laboratori in gara, per promuoverli alla fase successiva della competizione: dalla regionale i migliori accederanno alla nazionale e infine i migliori a livello nazionale avranno il privilegio di accedere alla competizione internazionale.

Il centro commerciale Due Mari di Maida (CZ) – che ha già ospitato negli scorsi anni le competizioni Students Lab – si appresta ad accogliere le idee più innovative, i business plan più solidi e gli studenti più intraprendenti per la competizione regionale – sezione Teens, che vede protagonisti studenti di scuola secondaria di secondo grado.

Esponenti delle istituzioni e manager di aziende del territorio valuteranno le idee dei giovani imprenditori in gara alla regionale e decreteranno i vincitori, che accederanno alla Competizione Nazionale.

Sono oltre 20.000 gli studenti coinvolti nei programmi Students Lab in Italia, oltre 200 gli studenti partecipanti e appartenenti agli istituti scolastici del territorio calabrese che hanno aderito.

Per ulteriori informazioni:comunicazione@studentslab – www.studentslab.it