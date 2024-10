Comunali Reggio, ora si entra nel vivo: 9 i candidati sindaco e 32 le liste presentate

Si sono chiuse a mezzogiorno in punto le porte di Palazzo San Giorgio. Completate dunque le operazioni elettorali riguardanti la presentazione delle liste collegate ai candidati a sindaco. Restano fuori dalla competizione Andrea Cuzzocrea (Mezzogiorno in movimento) e Nino Liotta (Nuova Reggio) che hanno rinunciato negli scorsi giorni a partecipare con argomentazioni diametralmente opposte ma accomunate dalla più classica delle motivazioni: “Non ci sono le condizioni”.

Tutti presenti, o quasi, i rappresentanti del centrodestra che a Piazza Italia hanno voluto dare una plastica rappresentazione di una ritrovata unità attorno al candidato Minicuci, assistito in questa fase elettorale da Antonio Eroi. Alla foto di rito, in assetto anti covid, davanti Palazzo San Giorgio, hanno partecipato in tanti, dal Consigliere regionale Domenico Giannetta a Massimo Ripepi, da Giuseppe Sergi al senatore Renato Meduri. Ma in piazza è spuntato anche il commissario regionale della Lega, Cristian Invernizzi, giunto in riva allo Stretto a dare manforte al candidato sindaco.

Non si è visto invece il primo cittadino, Giuseppe Falcomatà, che intanto si è aggiudicato il primo round, esclusivamente numerico, sulla quantità delle liste a supporto. D’altra parte entrambe le coalizioni schierano delle compagini forti per i nomi che in esse sono contenuti.

Ha presentato invece personalmente la propria lista la candidata del Laboratorio politico Patto civico, Maria Laura Tortorella.

Numeri e curiosità

Sono quindi 9 i candidati a sindaco impegnati ufficialmente nella conquista di Palazzo San Giorgio: Giuseppe Falcomatà (11 liste), Antonino Minicuci (10), Angela Marcianò (4) Saverio Pazzano (2), Fabio Foti (1), Fabio Putortì (1), Klaus Davi (1), Maria Laura Tortorella (1) e Giuseppe Siclari (1).

Il primo a presentare le compagini che lo sosterranno è stato il candidato de La Strada, Saverio Pazzano. Mentre gli ultimi a timbrare il cartellino all’Ufficio elettorale di Piazza Italia sono stati gli uomini di Forza Italia.

Queste, dunque, le 32 liste per ordine di presentazione:

La Strada; Riabitare Reggio; Unione Miti del Sud; Movimento 5 stelle; Partito comunista dei Lavoratori; Klaus Davi; Fiamma Tricolore; Innamorarsi di Reggio; S’Intesi; Italia Viva; Nuova Italia unita; Fratelli d’Italia; Patto per il cambiamento; Articolo 1; Identità reggina; In Marcia; Per Reggio città metropolitana; Reggio bene comune-Meridionalisti progressisti; Ogni giorno Reggio Calabria; A testa alta-Psi; Minicuci sindaco; Patto civico; Meda; Cambiamo con Toti; Reset; La svolta; Primavera democratica; Partito Democratico; Lega; AmaReggio; REggio Attiva; Forza Italia.