Comune di Reggio, Castorina: "Bene chiusura del piano di rientro"

“La chiusura definitiva del piano di rientro sancita dal dispositivo della Corte dei Conti sezione di Catanzaro è un traguardo che si era prefissata l’amministrazione comunale di Giuseppe Falcomatà e che oggi in questa complessa e delicata fase tramite un lavoro attento e meticoloso fatto dal Sindaco F.F. Paolo Brunetti, dall’Assessore al ramo Irene Calabrò e da tutti coloro i quali hanno lavorato in questa direzione mette a risultato un importante tassello nel percorso di normalità contabile a cui Reggio Calabria non era abituata da anni – queste le dichiarazioni del Consigliere Comunale di Reggio Calabria Avv. Antonino Castorina.

La discussione pelosa che si sta veicolando in queste ore sui meriti o i demeriti di quanto avvenuto per il raggiungimento di questo obiettivo o sulle cause che hanno portato al dramma contabile che ha vissuto Reggio Calabria lasciano il tempo che trovano perché la prospettiva da raggiungere ed a cui tutti dovremmo lavorare come classe dirigente che guida questa città è garantire i servizi, pagare i fornitori ed investire in turismo e cultura per il rilancio della nostra città dichiara Castorina.

Se certamente guardiamo al futuro con maggiori certezze dobbiamo essere consapevoli che sul bilancio previsionale dovrà essere fatto un lavoro attento e meticoloso perché da esso andrà a dipendere quella che sarà la futura gestione amministrative dell’ente partendo in primis dalla possibilità di accendere mutui e porre in essere gli investimenti necessari per la realizzazione delle opere pubbliche senza tralasciare la necessaria riduzione pressione tributaria”, afferma l’avv Antonino Castorina Consigliere Comunale a Palazzo San Giorgio.