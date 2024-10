Comune di Reggio, il centrodestra ironico: “Aspettiamo consiglieri di Italia Viva nell’opposizione”

“Siamo sorpresi, ma felici che le fila dell’Opposizione possano presto contare su nuovi adepti, alla luce delle recenti dichiarazioni pubbliche del neo Coordinatore regionale di Italia Viva, fresco di salto della quaglia. Pertanto, ci aspettiamo che alla prima seduta di Consiglio comunale i suoi esponenti reggini concretizzino questo passaggio spostandosi nella parte destra dell’Aula”.

Ad affermarlo sono gli esponenti del CentroDestra di Palazzo San Giorgio, che in una nota stampa congiunta fanno sarcastico riferimento alle parole del senatore Ernesto Magorno, protagonista del nuovo coordinamento dei renziani in Calabria.

“Nei prossimi giorni chiederò al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, di ricevere una nostra delegazione. Noi sosteniamo l’azione del governatore […]” ha dichiarato Magorno, spiazzando molti.

“Non è la prima volta che lo storico ex esponente e dirigente del Pd strizza l’occhio alle forze di CentroDestra, non certo affini alle sue scelte politiche. Fino ad oggi – sottolineano i rappresentanti dell’Opposizione al Comune di Reggio – quindi non ci stupiremmo se chiedesse ai vari Brunetti, Latella, Novarro e Califano di passare da questo lato della barricata, a combattere le ingiustizie perpetrate da questa Amministrazione già abbastanza traballante. Li aspetteremo a braccia aperte”, concludono con ironia tutti i Consiglieri comunali di CentroDestra.