Concerto e consegna delle benemerenze ‘San Giorgio d’Oro’ 2017

In occasione della ricorrenza del Santo Patrono della Città, anche quest’anno si terrà a Reggio Calabria la tradizionale cerimonia per l’attribuzione del premio “San Giorgio d’oro della Città di Reggio Calabria”, celebre benemerenza concessa a personalità, associazioni ed istituzioni che si siano distinte attraverso le loro opere ed abbiano contribuito ad accrescere il lustro della città, esaltandone la storia, le tradizioni, la crescita e

lo sviluppo, ma anche per meriti speciali nel campo umano, sociale, sportivo e

culturale. La cerimonia di quest’anno si terrà lunedi 24 aprile presso il Teatro Francesco Cilea alle ore 18:00.

Il Concerto di San Giorgio al Teatro Cilea

La consegna delle benemerenze quest’anno sarà associata, per la prima volta, al Concerto di San Giorgio, che si svolgerà durante la cerimonia e che prevede le esibizioni del Coro Polifonico dell’Università Mediterranea, diretto dal Maestro Carmen Cantarella, e del Coro Polifonico del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, diretto dal Maestro Lisa Fiore, due delle più valenti espressioni musicali del panorama artistico reggino. Insieme a loro si esibiranno sul prestigioso palcoscenico del Teatro Cilea il Soprano Anna Maria Casile ed il Mezzosoprano Gabriella Grassi, accompagnate al pianoforte dal Maestro Alessandro Praticò.

La manifestazione sarà introdotta dal saluto del Sindaco Giuseppe Falcomatà. Subito dopo, alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari della Città, saranno consegnate le benemerenze.

Accrediti per la stampa e informazioni

Per la partecipazione degli organi di stampa alla cerimonia di consegna delle benemerenze è possibile richiedere l’accredito entro le ore 20.00 di domenica 23 aprile 2016 inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: stampasindaco@reggiocal.it

Per informazioni è disponibile il numero 0965/21510.