Concerto di fine anno Istituto ‘Alvaro – Gebbione’: una festa per tutti

Organizzato dall’Istituto Comprensivo “Alvaro-Gebbione” di Reggio Calabria, martedi 7 giugno alle ore 19,30 presso la piazza di Santa Maria del Divin Soccorso, si terrà il Concerto di Fine Anno della scuola con il patrocinio dell’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere”.

Il saggio di fine anno, ricorda il dirigente scolastico dott.ssa Margherita Nucera si inserisce in una ampia visione delle attività dell’istituto con particolare attenzione all’indirizzo musicale e all’offerta formativa attuata.

Sarà una grande festa di fine anno, in cui ripercorreremo tutti gli eventi e gli incontri effettuati, ci saranno le premiazioni dei vari concorsi, oltre all’esibizione dell’orchestra con brani strumentali e del Coro della scuola media ed elementare che eseguiranno un racconto musicale su testi da “L’infanzia del mago” di Hermann Hesse ed ancora brani dal Requiem di Mozart e Di Capua.

Una “piazza dunque per la musica e la cultura” quella del Soccorso, martedi prossimo, resa ancora più viva dalla presenza di mons. Giorgio Costantino che ha supportato la scelta di animare un luogo della zona di Reggio Sud, coinvolgendo anche un’associazione come “Le Muse” che opera in questo importante contesto.