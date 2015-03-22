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Concerto a favore di Vidas con Aleksey Igudesman e Hyung-Ki Joo

A Milano il concerto benefico a favore dell'associazione che assiste i malati terminali, con il duo comico-musicale Igudesman & Joo

22 Marzo 2015 - 12:39 | di Federica Geria

Concerto benefico per Vidas con Aleksey Igudesman e Hyung-Ki Joo all'Auditorium di Milano

di Daniela Bonanno Conti – Mercoledì 18 marzo alle ore 20.30, all’Auditorium  di Milano Fondazione Cariplo-Largo Mahler, si è tenuto il concerto benefico  a favore di Vidas, associazione capofila in Europa nella cura dei malati terminali a opera dei  due performer Aleksey Igudesman e Hyung-Ki Joo. La manifestazione, oltre al pregio musicale, vuole essere un chiaro atto d’amore  per tutti i malati terminali che ogni giorno combattono  per la vita. Vogliamo sottolineare come l’Associazione Vidas, in ben 33 anni di storia,  ha garantito assistenza gratuitamente a oltre 29mila persone in fase terminale. Ad allietare la serata ci sono state  le performance di I&J, veri e propri  capolavori di comicità eclettica e colta. Amici dall’età di 12 anni, quando erano entrambi studenti della prestigiosa Yehudi Menuhin School (scuola musicale per giovani prodigi), con i loro show personalissimi da moltissimo tempo, il russo Aleksey Igudesman (violino) e l’anglo-coreano di Hyung-Ki Joo (pianoforte) raccolgono successi nelle sale da concerto, nei teatri e nei festival di tutto il mondo.  I due artisti hanno realizzato il sogno di rendere la musica classica accessibile a un pubblico di qualunque età e livello culturale realizzando  uno spettacolo che è un rincorrersi di trovate funamboliche che rivelano un assoluto virtuosismo e  una brillante comicità.  In programma la performance Big nightmare music (variante del celebre A little nighmare music). Si è trattato di uno spettacolo unico e d’avanguardia, che unisce musica, teatro, danza e un umorismo travolgente  creando un clima magico e fuori da qualsiasi formalismo.  Per l’occasione sono state proposte musiche di Mozart, Rachmaninov, Bach, Vivaldi, Strauss e Beethoven.  La follia “ispirata” dei due musicisti Igudesman & Joo  ha contagiato  tutti portando in scena situazioni surreali e mettendo  a nudo aspetti inusuali dei due performer. Il  link  del canale di YouTube del duo  dove è possibile ammirare la loro bravura (è popolarissimo, oltre 35 milioni di visualizzazioni), è consultabile all’indirizzo  https://www.youtube.com/user/igudesmanandjoo


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