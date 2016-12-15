Concerto di Natale organizzato dalla scuola Krescendo
Due serate di musica con i giovani allievi dell'associazione Krescendo il 17 e 18 dicembre al Salone Mons Ferro, in piazza Italia
15 Dicembre 2016 - 12:45 | di Federica Geria
Nell’occasione delle festività Natalizie, l’Associazione “Krescendo” offrirà alla città di Reggio Calabria 2 concerti con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria. Più esattamente nelle date del 17 e 18 dicembre (alle ore 18.00), presso il Salone Mons Ferro (Palazzo della Provincia in piazza Italia), gli allievi della predetta associazione offriranno, alla città di Reggio Calabria, un momento musicale e culturale che arricchirà ogni individuo, mettendo in mostra il proprio valore di giovani musicisti, che investono nella cultura.
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