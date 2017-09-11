Dopo lo spostamento del concerto in Piazza del Popolo, l'ordinanza del Comune: stop a bevande in vetro e lattine per sei ore prima e tre dopo

A seguito dello spostamento, per ragioni di ordine pubblico concordate con le autorità competenti, da piazza Indipendenza a piazza del Popolo del concerto del cantante Raf previsto per martedì 12 settembre alle ore 21:00, l’Amministrazione comunale rende nota l’ordinanza che dispone il divieto assoluto, per tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti insistenti nell’area di piazza del Popolo e nel raggio di 500 metri, di somministrare bevande in bottiglie di vetro e lattine, almeno sei ore prima e tre ore dopo l’inizio e la conclusione della manifestazione canora.

Il provvedimento si rende necessario per ragioni di sicurezza.