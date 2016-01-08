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Conclusa la tournée natalizia della Sinfonica Giovanile della Calabria

Dopo i concerti in Calabria, l'Orchestra Sinfonica Giovanile chiude a Rizziconi il ciclo di eventi natalizi con un repertorio da Beethoven a Morricone

08 Gennaio 2016 - 12:30 | di Vincenzo Comi

Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, concerto della tournée natalizia

Con il concerto svoltosi giorno 6 gennaio 2016 presso la chiesa S. Teodoro di Rizziconi (Rc), si è conclusa la serie di eventi che l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria ha tenuto nel periodo natalizio.

Il complesso, promosso dall’Associazione Musica Insieme di Gioia Tauro (RC), oltre a Rizziconi, si è esibito nel Santuario di S. Francesco a Paola (CS), nella Sala Fallara di Gioia Tauro (RC), nell’Auditorium Comunale di Polistena (RC), nella Basilica dell’Immacolatadi Catanzaro e nell’Auditorium Sacra Famiglia di Palmi (RC).

Ovunque notevole è stato l’apprezzamento dei presenti che hanno sottolineato con ripetuti applausi la performance dell’ensemble, un gruppo – spiega il direttore artistico prof.ssa Caterina Genovese “che è riuscito in poco tempo ad assumere un’identità già importante”.

“Un ringraziamento – aggiunge la prof.ssa Stefania Prota, coordinatore artistico del complesso – è doveroso farlo alla nostra amministrazione comunale guidata dal sindaco dott. Giuseppe Pedà, per il sostegno logistico, un appoggio continuo e puntuale”

Il complesso, diretto dal M° Ferruccio Messinese, nel corso degli eventi ha eseguito brani di Beethoven, Brahms, Fauré, Williams, Morricone, Strauss e tradizionali natalizi.

Da segnalare, nel corso dei concerti, la presenza di altri musicisti, artisti che con il loro contributo hanno arricchito ed impreziosito il percorso del complesso: il Coro Aura Artis ed il Coro Polifonico del Liceo Musicale Lucrezia della Valle di Cosenza, entrambi diretti dal M° Saverio Tinto, il soprano M° Giovanna Massara ed il giovanissimo direttore ospite Alfredo Salvatore Stillo.

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