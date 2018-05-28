L’estate 2018 sul Lungomare di Reggio Calabria può ufficialmente partire. L’amministrazione comunale, cosi come garantito sin dall’inizio, ha rispettato la promessa e la tempistica. Conclusi i lavori alla rete fognaria all’altezza della via marina bassa, lidi e chioschi adesso possono garantire la corretta depurazione delle acque.

Al di là di allarmismi e preoccupazioni, non è mai stato a rischio il normale svolgimento delle attività sul Lungomare. In tempi di social network le notizie dilagano come un virus, basta un titolo ad effetto per scatenare il panico ed era sufficiente girare per le strade di Reggio Calabria per sentir parlare di ‘estate senza lidi’.

Il lido Pepy’S Beach ha già aperto i battenti lo scorso weekend, con il passare dei giorni (o al massimo di qualche settimana) sarà seguito dagli altri lidi presenti sul Lungomare. Gli esercenti e i gestori delle attività, ringraziano l’amministrazione comunale per il lavoro svolto e la tempestività che ha seguito l’emergere delle problematiche.