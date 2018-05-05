Visita guidata e laboratori per le classi dell'Istituto Comprensivo De Amicis-Maresca di Locri: riprodotti i mosaici di draghi e delfini

Al Museo Archeologico dell’antica Kaulon si è concluso il progetto didattico Dalla storia al laboratorio avviato il 27 aprile ultimo scorso con alcune classi dell’Istituto Comprensivo “ De Amicis- Maresca” di Locri.

L’iniziativa è stata eccellente sul piano formativo ed ha visto i ragazzi protagonisti di un’esperienza formidabile che certamente ricorderanno a lungo. Gli alunni, infatti, hanno effettuato una visita guidata alle sale del museo ad opera dei servizi aggiuntivi e delle attività laboratoriali condotte dal personale del Museo con il supporto dei tirocinanti della Regione Calabria.

Le attività hanno riguardato la riproduzione, tramite cartoncini colorati, delle raffigurazioni dei draghi e dei delfini, i noti mosaici, rispettivamente, della lussuosa “Casa del Drago” e delle Terme ellenistiche, siti del Parco Archeologico ubicati nelle immediate vicinanze del Museo. L’iniziativa è stata curata dai Servizi Educativi.

Il Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon, diretto da Rossella Agostino, è afferente al Polo Museale della Calabria, guidato da Angela Acordon.