Concorso di pittura: “Scilla e Cariddi, diario di un amore tra due mari”

L’associazione artistico-culturale Visionarte in collaborazione con la Pro Loco di Scilla ha promosso il concorso di pittura estemporanea “Scilla e Cariddi: diario di un amore tra due mari” nell’ambito di “Scilla365” il progetto di promozione turistica e territoriale della perla del Tirreno e della Costa Viola in corso dall’inizio del’anno. L’iniziativa si terrà domani, sabato 1 luglio a Scilla, nella culla che ha visto nascere l’importantissima “Scuola di Scilla” ad opera di artisti come Renato Guttuso, Giovanni Omiccioli e Rosario Mirabella, ispirata al paesaggio scillese e ai suoi abitanti.

L’idea è quella di dedicare una giornata all’arte con la presenza di pittori provenienti da tutto il territorio della Calabria e non, con lo scopo di promuovere soprattutto nei giovani l’amore per l’arte e far conoscere e valorizzare gli angoli più suggestivi del paese. L’obiettivo, quindi, è quello di esaltare la magnificenza di un paesaggio a tratti rude e selvaggio ma di incomparabile bellezza. L’evento sarà dedicato all’artista Carmine Pirrotta, pittore e scultore, di cui Scilla fu la musa ispiratrice e passione esclusiva fino ai limiti del suicidio.

Sono ammesse tutte le tecniche artistiche su ogni genere di supporto, previa timbratura di partecipazione. Si prevedono due giurie: tecnica; popolare. La prima vedrà come presidente il maestro Stellario Baccellieri ed altri due componenti del mondo accademico e culturale. La seconda, come si intuisce, vedrà partecipi le persone del luogo, turisti e non, che sceglieranno liberamente l’opera che più la ispira. Le adesioni saranno accettate fino a pochi minuti prima dell’inizio della gara. Si lavorerà su tele o cartoncino formato 35×50; 50×50.

In seguito gli artisti che aderiranno all’iniziativa esporranno la loro opera nell’incantevole scenario del Castello di Ruffo di Calabria a Scilla.

Per info: http://www.scilla365.it