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Confindustria, al via il workshop gratuito sulle tecnologie che stanno cambiando il mondo

Venerdì 9 marzo la sezione Terziario Innovativo di Confindustria Reggio Calabria organizza un workshop gratuito su criptovalute, smart manufacturing e startup

07 Marzo 2018 - 13:59 | di Eva Curatola

Computer e tecnologia, immagine d'archivio per il progetto Co.Di. Consapevolezze Digitali di Agedo Reggio Calabria

É in programma il prossimo venerdì 9 marzo alle ore 14,45 nel salone dei convegni di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96) il workshop gratuito dal titolo ICO, Crypto valute, Smart manufacturing, Startup & C. – Le tecnologie che stanno cambiando il nostro presente, organizzato dalla sezione Terziario Innovativo dell’associazione degli Industriali reggini il cui referente territoriale è Angelo Marra.

L’evento si inserisce nel quadro della “Settimana europea delle startup” che si tiene in diverse città in tutta Europa dal 5 al 9 marzo ed è promosso in collaborazione con il gruppo di lavoro dello “Sportello ImprendiReggioCalabria” e l’associazione Reboot.

Al centro dei lavori, che vedranno protagonisti docenti universitari, professionisti e imprenditori, verranno poste le tematiche legate al mondo dell’innovazione che stanno modificando radicalmente lo sviluppo delle imprese e della stessa società.

L’evento si aprirà con i saluti del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Samuele Furfaro e del presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana.

I lavori verranno aperti dal referente Terziario Innovativo, Angelo Marra e proseguiranno con gli interventi di Riccardo Barberi, ordinario di Fisica all’Unical e presidente Calpark, Paolo Mirabelli, maker, Antonio del Pozzo, ordinario di Contabilità e bilancio dell’università di Messina, Eugenio Ionà, associazione Innovativamente e co founder Noibot.com, Domenico Nicolò, ordinario di Economia dell’università “Mediterranea” di Reggio Calabria e Antonio Mazzei, responsabile area operativa di Fincalabra.

Per informazioni e registrazione: www.f6s.com/sew18reggiocalabria

Immagine d'archivio dei Nastri d'Argento 2017, non collegata al contenuto dell'articolo

Fonte: Ufficio Stampa Confindustria Reggio Calabria

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