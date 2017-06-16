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In Confindustria il convegno su sviluppo e programmazione regionale

Convegno in Confindustria Reggio Calabria su risorse comunitarie e programmazione regionale, con le imprese del territorio e le conclusioni di Oliverio

16 Giugno 2017 - 16:23 | di Vincenzo Comi

Confindustria Reggio Calabria, sede dell'assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori

E’ in programma il prossimo lunedì 19 maggio alle ore 16, nella sala convegni di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), il convegno dal titolo “Risorse per lo sviluppo, gli obiettivi della programmazione regionale”.

All’incontro, che metterà al centro del dibattito il quadro degli strumenti e delle risorse comunitarie e lo stesso stato dell’arte dell’attuale fase di programmazione e spesa, prenderanno parte il vicepresidente di Confindustria Reggio Calabria, Filippo Arecchi, il presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca, il presidente di Ance Calabria, Francesco Berna e l’assessore regionale al Sistema della logistica, Sistema portuale regionale e Sistema “Gioia Tauro”, Francesco Russo.

Spazio, inoltre, anche alle imprese del territorio che potranno interloquire e confrontarsi con i rappresentanti istituzionali, sui temi dello sviluppo economico e sociale e del sostegno al tessuto produttivo locale.

Le conclusioni del dibattito verranno affidate al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.Confindustria Reggio Calabria, convegno su sviluppo e programmazione regionale

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