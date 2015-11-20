Confindustria: il seminario su ‘internazionalizzazione d’impresa’

Processi d’internazionalizzazione d’impresa, marketing e tecniche del commercio internazionale: su queste direttrici si è sviluppato il seminario tecnico – formativo di primo orientamento ai mercati internazionali ospitato nei locali di Confindustria Reggio Calabria.

Il seminario organizzato dall’Ice

Una due giorni organizzata dall’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – in collaborazione, appunto, con l’associazione di via Del Torrione.

Il momento formativo, incanalato nell’ambito del ‘Piano Sud’, si è rivolto alle imprese affinché queste ultime possano avere l’opportunità di sviluppare le loro conoscenze e competenze, sia tecniche che manageriali, con l’obiettivo di accrescere il business e la competitività sui mercati esteri.

A chi è rivolta la formazione

Il seminario, destinato alle micro, piccole e medie imprese manifatturiere e di servizi, alle start – up, ai consorzi, alle reti di impresa e ai poli tecnologici ha registrato la presenza, in qualità di docente, di Andrea Aguiari, esperto di economia e internazionalizzazione d’impresa della ‘Faculty’ dell’Ice – Agenzia.

Alla formazione in aula è stato affiancato un passaggio dedicato al ‘check – up’ aziendale, atto a verificare l’efficacia dei processi messi in atto dalle aziende partecipanti per la penetrazione nel mercato estero prescelto.

“In questo momento – ha evidenziato il presidente di Confindustria Reggio Calabria Andrea Cuzzocrea – è fondamentale e necessario, in particolare per le piccole e medie imprese e per le start – up, favorire uno sbocco commerciale di tipo internazionale. Ciò considerando la valenza che hanno i mercati esteri, soprattutto sulla sponda del Mediterraneo, per aziende che da noi si stanno sviluppando in maniera importante. Realtà che già forniscono ottimi prodotti, come quelle che operano nel settore agroalimentare calabrese e che stanno ottenendo significativi successi in un ramo commerciale che ha notevole potenzialità di espandersi proprio verso l’estero”.