Confindustria presenta ‘Le opportunità del Crowdfunding’
Il 21 marzo al Salone di Confindustria l'incontro dei Giovani Imprenditori su come finanziare un'idea d'impresa con il crowdfunding
20 Marzo 2016 - 15:31 | di Federica Geria
È in programma per il prossimo lunedì 21 marzo con inizio alle ore 15, presso il Salone di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), l’iniziativa da titolo “Le opportunità del Crowdfunding in Italia – TIM WYWD in Tour a Reggio Calabria”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori della territoriale reggina presieduto da Angelo Marra.
Al centro dell’incontro verranno poste le significative opportunità derivanti dall’innovativo strumento di raccolta fondi per la realizzazione della propria idea di impresa.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie