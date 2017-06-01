CONI Calabria: tutto pronto per la XIV Giornata Nazionale dello Sport
Presentata al Coni Calabria la XIV Giornata Nazionale dello Sport, domenica 4 giugno: stand, sfilate e attività sportive aperte a tutti dal mattino alla sera
01 Giugno 2017 - 14:05 | di Federica Geria
Si è tenuta oggi, 1 Giugno 2017, presso il salone del Comitato Regionale di Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione della XIV Giornata Nazionale dello Sport. Un evento sportivo, aperto a tutti, che ogni anno, la prima domenica di giugno, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale grazie alla collaborazione dei Comitati Regionali CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle AB e chiaramente di tutte le Istituzioni Locali.
Il Presidente Maurizio Condipodero, il Delegato Provinciale Marisa Lanucara e il Coordinatore Tecnico Provinciale Aldo Rositano, gratificati dall’accesa partecipazione hanno chiarito il programma del 4 Giugno ai presenti evidenziandone i momenti più importanti.
Logisticamente si assisterà all’allestimento degli stand e dei campi sportivi nella prima mattinata del 4 Giugno (07:00), aspettando il raduno degli atleti e dei tecnici nello spazio antistante la Rosa de Venti sul Lungomare Falcomatà fissato intorno alle ore 09:30; seguiranno le sfilate, proseguendo con la Fanfara dei Bersaglieri per dare inizio alle attività sportive intorno alle 10:45; dopo il pranzo, le attività riprenderanno alle 16:30, concludendo in serata la XIV Giornata Nazionale dello Sport.
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