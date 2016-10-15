Il Coni finanzia la ristrutturazione della Palestra di Archi

«Il finanziamento ottenuto per la ristrutturazione della Palestra polivalente di Archi è un grande successo per Reggio Calabria e dimostra l’attenzione da parte del Governo nazionale nei confronti di una città che, passo dopo passo, con fatica e ostinazione, è riuscita a scrollarsi di dosso un’etichetta negativa che per anni ha pesato come un macigno nei rapporti tra il nostro territorio e le istituzioni nazionali».

E’ quanto dichiara in una nota il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’annuncio del Premier Matteo Renzi e del Presidente del Coni Giovanni Malagò che nella giornata di ieri hanno reso pubblico il piano degli interventi infrastrutturali finanziati attraverso il fondo “Sport e Periferie”.

«La nostra città – ha spiegato il Sindaco – rientra nell’elenco degli interventi previsti dal Governo e dal Coni con i finanziamenti pluriennali istituiti dalla legge 185 del 2015. Un successo ottenuto grazie agli ottimi rapporti sviluppati in questi mesi nel circuito della politica sportiva nazionale, con il Premier Renzi, il Sottosegretario Lotti e con il Presidente Malagò, e grazie all’ottima sinergia instaurata dalla nostra Città con la Presidenza regionale del Coni Calabria nella persona del Presidente Condipodero».

«La scelta di finanziare la palestra polivalente di Archi, spegne di fatto le polemiche sollevate da chi accusava l’Amministrazione di trascurare quel quartiere – ha aggiunto Falcomatà – e rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana che abbiamo predisposto per le nostre periferie. Un piano all’interno del quale il rilancio dell’impiantistica sportiva diffusa riveste una centralità strategica. Dopo i 5 milioni ottenuti per la riqualificazione della piscina comunale e degli impianti adiacenti allo Stadio Oreste Granillo, questo ulteriore finanziamento dimostra la grande attenzione da parte delle istituzioni nazionali nei confronti della nostra città, come peraltro nei confronti dell’intero territorio calabrese, il primo in Italia per numero di progetti finanziati».

La fase delicata dell’impiantistica sportiva