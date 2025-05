Coni: visita del presidente regionale Scopelliti all’I.C. Carducci-V. da Feltre

Il presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, insieme ai membri della Giunta Regionale, Marisa La Nucara e Antonio Eraclini, hanno fatto visita all’I.C. “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria in occasione di “Una Scuola in Movimento“, bellissima e significativa iniziativa legata al mondo dello sport.

Grazie alla collaborazione con il corpo docenti della scuola e di alcune società sportive reggine si sono realizzate due giornate, il 23 e il 26 maggio, nei plessi dell’Istituto Comprensivo dove gli alunni hanno avuto la possibilità di cimentarsi con le diverse discipline sportive.

Il presidente Scopelliti ha sottolineato “la grande importanza della pratica sportiva. È importante che capiate quanto sia fondamentale lo sport nella vostra crescita. Tornate a casa e manifestate alla vostra mamma, al vostro papà e, perchè no, ai vostri meravigliosi nonni che avete voglia di muovervi, di fare sport perchè è questo il modo per combattere quelli che sono i mali della società moderna, su tutti, la sedentarierà. Desidero, sinceramente, ringraziare la Dirigente Scolastica, la prof.ssa Sonia Barbieri, e tutto il corpo docenti dell’I.C. Carducci – V. da Feltre per la grande attenzione che rivolgono quotidianamente all’attività sportiva all’interno dell’istituto ma, soprattutto, per il benessere psicofisico di tutti gli alunni di questa scuola“.

Anche Antonio Eraclini, componente della Giunta Regionale del CONI Calabria, non ha nascosto il suo entusiasmo: “Desidero ringraziare il Presidente Scopelliti per aver voluto la mia presenza a questo evento ma, soprattutto, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento alla Dirigente Sonia Barberi e a tutto il corpo docente per la straordinaria organizzazione della Festa dello Sport curata e coordinata dalle docenti referenti per le attività motorie Mariangela Aricò, Valeria Tripodi e Simona Surace, che con grande impegno, passione e professionalità hanno reso possibile questa meravigliosa giornata. Una giornata intensa, significativa, che ha saputo coniugare perfettamente l’aspetto educativo con quello valoriale, confermando la qualità dell’offerta formativa di questa scuola, che rappresenta una vera eccellenza del territorio e un esempio virtuoso da seguire“.