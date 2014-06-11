Conoscere e conoscersi in un click’. La mostra finale ‘On the road’ insegna a guardare il mondo con gli occhi di un bambino. GUARDA IL VIDEO!

‘I bambini ci hanno prestato i loro occhi ed il loro sguardo. Noi gli abbiamo dato solo gli strumenti per cogliere le proprie emozioni.’Sono le parole di Don Massimo, dirigente della Scuola paritaria primaria ‘Lucianum’ di Reggio Calabria al termine della mostra ‘On the road’, evento conclusivo del progetto extra scolastico ‘Conoscere e conoscersi in un click’ tenutosi nei mesi di maggio e giugno ideato e curato dalla responsabile del progetto dott.ssa Elena Giuffrè.Il progetto ha coinvolto oltre cinquanta bambini che nel pomeriggio di lunedì hanno invaso con genitori ed insegnanti i locali dell’associazione culturale ‘Il Sottoscala’ per osservare ed ammirare i propri lavori. Nelle 22 ore extrascolastiche gli alunni del ‘Lucianum’ hanno imparato gli aspetti teorici e tecnici della fotografia, attraverso l’utilizzo dell’immagine fotografica, strumento di base per la realizzazione di workshop ai fini della conoscenza del sé , dell’altro e dell’ambiente circostante.‘La potenzialità espressiva del mezzo fotografico costituisce l’elemento primario per il conseguimento di una consapevole osservazione della realtà, non la semplice riproduzione del mondo, ma la selezione personale di inquadrature che determinano scelte precise e interpretative – spiega Elena Giuffrè, responsabile del progetto – Lo scopo della mostra finale ‘On the road’ è stato quello di far diventare la strada la vera protagonista, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue possibili e libere interpretazioni.’La storia della fotografia dagli albori ad oggi, le classiche tecniche di sviluppo delle foto con il metodo della camera oscura, l’incontro con un fotografo professionista. Sono solo alcuni degli incontri che hanno scandito il percorso ‘Conoscere e conoscersi in un click’.Collage, ritratto, fotografia pubblicitaria, reportage, fotografia artistica. Tutto questo è ‘On the road’.‘A un bambino darei le ali, ma lascerei che imparasse a volare da solo.’_Gabriel Garcia MarquezSOTTO LE FOTO DELLA MOSTRA ‘ON THE ROAD’ E IL VIDEO CON LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI.

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