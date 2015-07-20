Consegna dei premi dell’Accademia Culturale Fjord of Rhegium. Giuseppina Princi, donna dell’anno

Sabato 25 luglio alle ore 10, nella Sala Monteleone del Palazzo della Regione, via C. Portanova, saranno consegnati i premi 2014 dell’Accademia Culturale Fjord of Rhegium.

L’Accademia, fondata nel 2004 dall’attuale Presidente Aldo Tripodi, da Anna Mazzacuva e Teresa Ginestra, attuali membri del direttivo, ha lo scopo sociale di promuovere l’identità reggina e le peculiarità socio-culturali della città dello stretto, anche con l’assegnazione annuale dei premi “reggino doc – uomo dell’anno” e “donna dell’anno” a personalità reggine (Reggio e provincia) che nella vita sociale e professionale hanno dimostrato il loro attaccamento ed amore per Reggio con fatti ed azioni concrete di alto spessore. Il premio, giunto alla sua XIa edizione è stato assegnato al Prof. Avv. Vincenzo Panuccio dominus iuris – un luminare del diritto in campo internazionale. Un “grande” che con il suo acume ha messo in evidenza tutte le qualità di eccellenza del “reggino doc”.

Il premio “donna dell’anno – reggina doc” è stato conferito alla D.ssa Giuseppina Princi, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, che con la sua bravura manageriale anche nel campo dell’istruzione, ha dimostrato e dimostra giornalmente di che caratura sono le donne reggine. Le targhe, opera del maestro orafo Gerardo Sacco, saranno consegnate nel corso di un confronto, coordinato dal giornalista Dr. Tonio Licordari, sulle tematiche relative al ruolo.