L’Associazione CENTAUREA onlus, ispirata da profondi valori cristiani, nasce nel 2008 da un gruppo di donne accomunate da esperienze di solidarietà e negli anni si è fatta promotrice di diverse iniziative di condivisione, crescita culturale e solidarietà.

Con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, l’Associazione ha organizzato un evento nella cornice dell’annuale Premio “Gens Aurea”: la mattina di lunedì 29 maggio, presso la Sala Monteleone del Palazzo del Consiglio regionale della Calabria si parlerà di consapevolezza, senso della vita e legalità. Alessio Tavecchio, Presidente della Fondazione “Alessio Tavecchio onlus” che si occupa di prevenzione e sicurezza stradale nonchè di assistenza e supporto ai disabili all’insegna della protezione nel corretto uso dei veicoli (ma soprattutto di un generale concetto di consapevolezza nello stare al mondo) incontrerà’ gli studenti dei Licei cittadini “Tommaso Campanella” , “Leonardo da Vinci”, “Alessandro Volta” per parlare del suo “Progetto Vita“. Nel corso della manifestazione, avrà luogo la consegna del Premio “GENS AUREA“, giunto alla IX Edizione, riconoscimento a personalità di spicco nel campo professionale, culturale, morale, sociale che operano nella nostra terra, che quest’anno è stato conferito all’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria avv. Angela Marcianò.