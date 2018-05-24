“Il trionfo dell’artista Marcello Fonte dimostra come i sogni possono riscrivere la realtà. Se ci si mette impegno, lavoro duro e passione, i risultati non tardano ad arrivare. Così è stato per questo nostro corregionale che, partito dalla Calabria e sicuramente non da una condizione paritaria né tantomeno privilegiata, è salito sul palco più applaudito del cinema in Europa, conquistando il premio come miglior attore ”.

Ad affermarlo è il consigliere regionale Vincenzo Pasqua che esprime “grande apprezzamento per l’artista ma anche per l’uomo del Sud che non ha esitato a raccontare con disarmante simpatia ed umiltà il suo faticoso percorso – da una baracca in lamiere nella periferia di Reggio Calabria al palmarès degli attori più grandi”.

“Una bella favola che diventa realtà e che suscita grande emozione. Testimonianza soprattutto per le giovani generazioni che, anche partendo da condizioni di svantaggio, si possono scalare le vette del successo se solo si crede fermamente e con tutte le proprie energie in un progetto da inseguire con volontà, tenacia e correttezza. Un esempio da emulare, la cui storia – secondo Vincenzo Pasqua – dovrebbe poter essere meglio raccontata ai ragazzi, soprattutto a quelli del Sud e della nostra Calabria che, innegabilmente, fanno maggior fatica per affermarsi in un contesto che offre loro poche opportunità”.