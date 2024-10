Rifiuti, i consiglieri di maggioranza: ‘Basta propaganda. Il sindaco si batte per la città’

E’ quanto affermano gli esponenti della maggioranza a Palazzo San Giorgio che, in una nota stampa, spiegano:

«Compatti dobbiamo remare verso l’unica direzione possibile che è la soluzione del problema. Il sindaco, come tutta la maggioranza che lo sostiene, continua a metterci la faccia, anche a costo di ricevere offese ingiuste e fastidiose minacce. Non c’è problema. Chiunque, adesso, deve però domandarsi cosa può fare per dare una mano alla causa. Non è il tempo della propaganda e dello sciacallaggio politico giocato sulla pelle dei cittadini».

Secondo gli esponenti del centrosinistra «bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare per Reggio ed i reggini».

«Pensare di fare altro, in questa fase così delicata – avvertono – diventa un disagio sommato ad un altro disagio più grande. La spazzatura per le strade non è né di destra, né di sinistra. È spazzatura e basta. Si devono, per questo, riporre nell’armadio gli abiti di parte per indossare la sola maglia amaranto della città. Il nemico non sta a Palazzo San Giorgio. Il nemico è fuori dalle mura di casa nostra».

«Se non si capisce questo – continuano – vuol dire che si hanno a cuore soltanto le sorti del proprio orticello. Non possiamo permetterlo. È importante, quindi, sostenere il sindaco Giuseppe Falcomatà in una battaglia che è di tutti. Poi arriverà il momento della campagna elettorale e dello sfoggio dei propri programmi. Ma ora, adesso, si deve andare tutti incontro ad uno scopo comune, così come accaduto durante la fase più acuta dell’emergenza Coronavirus, quando abbiamo saputo dimostrare d’essere popolo riuscendo a gestire una situazione che, in gran parte del Paese, era completamente fuori controllo. E grande merito va al sindaco Falcomatà sul quale riponiamo tutta la nostra fiducia. Non dimentichiamolo».