Consiglio dei ministri a Reggio Calabria, modifiche alla circolazione stradale

Si avvisano i cittadini che in occasione della riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria che si terrà domani, 18 aprile 2019 presso gli Uffici della Prefettura, l’ufficio tecnico del traffico ha emanato ordinanza che dispone modifiche alla circolazione stradale:

a) Interdizione alla circolazione veicolare per giorno 18 aprile 2019 dalle ore 10.30 e fino a cessate esigenze in:

via T. Campanella, Via Cattolica dei Greci, Via Osanna, Via Spanò Bolani, via P. Foti, via Miraglia, via G. Pepe e via Nino Bixio nei tratti compresi e indicati dall’ordinanza n. 244 del 17 aprile 2019 che è visionabile nella sua versione integrale al seguente link.

http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/MobilitaeTrasporti/docCatOrdinanzediModificheallacircolazionestradale.100998.1.15.2.1.html

[ricercabile da sezione mobilità e trasporti- ordinanze di modifiche alla circolazione stradale su www.reggiocal.it]

b) divieto di sosta con rimozione dalle ore 9 alle ore 21 nei tratti compresi dal medesimo provvedimento : [sezione mobilità e trasporti- ordinanze di modifiche alla circolazione stradale su www.reggiocal.it]

Si invita pertanto la cittadinanza a prestare massima attenzione ai cartelli segnaletici.

