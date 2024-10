Consiglio Regionale, in aula il 27 aprile per le Linee programmatiche e il Bilancio

Il Consiglio regionale destinerà un milione di euro al Banco Alimentare per sostenere le famiglie calabresi particolarmente in difficoltà a causa del Covid-19.

E’ quanto, tra l’altro, ha deciso la Conferenza dei capigruppo – accogliendo la proposta del presidente Domenico Tallini – riunitasi questa mattina con la partecipazione dell’assessore regionale al Bilancio Francesco Talarico nella sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella.

Ai lavori della Conferenza hanno partecipato i capigruppo Giovanni Arruzzolo (Forza Italia); Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia); Giuseppe Graziano (Udc) con il consigliere Nicola Paris; Tilde Minasi (Lega); Baldo Esposito (Cdl); Giuseppe Aieta (Democratici Progressisti); Domenico Bevacqua (Pd) e il vicepresidente Nicola Irto; Filippo Callipo (Io Resto in Calabria); Francesco Pitaro (Misto); Pierluigi Caputo e Vito Pitaro (Santelli Presidente).

La Conferenza dei capigruppo ha, altresì, fissato per lunedì 27 aprile la data della prossima seduta consiliare che avrà i seguenti punti all’ordine del giorno: le dichiarazioni programmatiche della Presidente della Regione on. Jole Santelli; la proposta di modifica del Regolamento del Consiglio “per l’eventuale rimodulazione o istituzione di una nuova Commissione” e per disciplinare i casi in cui due consiglieri regionali non trovino l’accordo sulla scelta del capogruppo; il Def (Documento economico finanziario); la legge di stabilità ed il bilancio della Regione.

I gruppi dell’opposizione, tuttavia, avrebbero voluto che la discussione sulle linee programmatiche e sul bilancio (con un approfondimento sui fondi comunitari) avvenissero in due distinte sedute consiliari invece che in un unico dibattito.

La riunione della Conferenza dei capigruppo (durata 4 ore) è stata caratterizzata da un dibattito intenso, articolato e partecipato che ha spaziato dall’emergenza sanitaria ed economica alle nuove sfide che il Consiglio regionale si appresta a fronteggiare.