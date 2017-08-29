«Apprendo con profonda costernazione della scomparsa di Luciano Gallusi, difensore della Reggina negli anni cinquanta e sessanta». Queste le parole del Consigliere comunale con delega allo Sport Giovanni Latella, alla notizia della morte del grande stopper della Reggina guidata da Tommaso Maestrelli.

«A titolo personale e dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria intendo esprimere il cordoglio per la scomparsa di un vero uomo di sport, da sempre legato alla nostra città pur essendo nato nel mantovano, anche dopo il ritiro. Un uomo per bene e gentile, protagonista del calcio di un’altra epoca, esempio attuale per i giovani dei valori più puri che lo sport riesce a trasmettere. Luciano Gallusi rimarrà sempre nel cuore dei tifosi e dei cittadini di Reggio Calabria» ha concluso Latella.