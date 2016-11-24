Incontriamoci Sempre: continua la programmazione culturale

Continua la ricca programmazione culturale di Incontriamoci Sempre per il volontariato.

Riparte da domani, venerdì 25 novembre 2016 alle ore 18:30 la brillantissima rassegna Calabria d’Autore.

Tema della serata di domani sarà ”LA DOLCE VITA” di Reggio C., attraverso i gusti ed i sapori delle pasticcerie reggine. Accompagneranno questo dolce viaggio nella pasticceria del nostro territorio i dirigenti APAR ANGELO MUSOLINO, VINCENZO PENNESTRI’ e DAVIDE DESTEFANO. La conduzione sarà ancora curata dai bravissimi Antonio Calabrò, Daniela Mazzeo e lo staff di Calabria d’Autore.

La serata si concluderà in dolcezza con le degustazioni dei prodotti artigianali della premiate pasticcerie dell’APAR, ricordiamo, insigniti nel 2015 con il PREMIO SIMPATIA DELLA CALABRIA in quel di Chianalea.

Riprende sabato 26 novembre alle ore 16,00 il corso gratuito di disostruzione delle vie aeree, a cura di ENZO IERACITANO e MIRELLA CONIGLIO.

Domenica 27 novembre dalle ore 18,00 ARTE IN STAZIONE con la mostra fotografica di JESSICA FERRARA, GIUDITTA MARINO, ANTONIO CIRO, con la direzione artistica di ALESSANDRO ALLEGRA.

Sempre a cura dell’ONAV continua la degustazione dei vini,con il mitico zibibbo.