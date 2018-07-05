Continua il programma di manutenzione sul patrimonio arboreo cittadino
Dopo il Lungomare e la Villa Comunale, le potature e la cura del verde arrivano in piazza Sant'Anna con un sopralluogo del sindaco e dell'assessore all'Ambiente
05 Luglio 2018 - 16:30 | di Eva Curatola
Sono state avviate questa mattina le operazioni di manutenzione sul verde pubblico cittadino nell’area di piazza Sant’Anna. Dopo gli interventi sul Lungomare Falcomatà e le operazioni di pulizia presso la Villa Comunale, da questa mattina le manutenzioni del verde pubblico stanno interessando l’area di piazza Sant’Anna.
Gli interventi rientrano nel più ampio programma disposto dall’Amministrazione Falcomatà per la cura e la tutela del patrimonio arboreo cittadino. Un programma di interventi avviato già da qualche mese che sta interessando tutti i quartieri della città.
Questa mattina il sindaco Giuseppe Falcomatà, accompagnato dall’assessore all’Ambiente del Comune Giovanni Muraca e dal Consigliere Filippo Quartuccio hanno effettuato un sopralluogo nell’area di Sant’Anna, per seguire direttamente le operazione manutentive sugli alberi della piazza.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie