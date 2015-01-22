Continuano gli incontri per promuovere il nuovo progetto di raccolta rifiuti porta a porta. Domani 23 gennaio la presentazione a Gallina

Continuano gli incontri per promuovere il nuovo progetto di raccolta rifiuti porta a porta. I cittadini sono invitati a partecipare giorno 23 gennaio alle ore 17:30 a Gallina presso il Palazzo del Comune (Municipio), all’incontro pubblico nel quale l’Amministrazione Comunale ed AVR presenteranno il nuovo servizio di raccolta.

Giorno 22 gennaio alle ore 11:30 presso il Salone parrocchiale di Armo, il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore Armando Neri assieme all’AVR e la Comunità Sant’Arsenio saranno lieti di presentare il nuovo progetto “Salvi…AMO la nostra Terra” che, fra le altre, prevede la raccolta dei rifiuti nella contrada di Armo con l’ausilio degli asinelli.

Il prossimo sabato 24 gennaio, nella circoscrizione di Pellaro avrà inizio la consegna dei contenitori domiciliari per l’avvio del servizio di raccolta porta a porta. L’appuntamento è nella Sede della Circoscrizione di Pellaro a partire da giorno 24 ore 09:00 – 17:00 e giorno 25 ore 09:00 – 13:00. Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nella circoscrizione di Gallina, Pellaro e Ravagnese. E’ possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle circoscrizioni oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di Partita Iva e documento di riconoscimento.

Vi aspettiamo numerosi!… INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!