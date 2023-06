Occupazione suolo pubblico, Zucco: 'Tolleranza zero per chi è senza autorizzazione'

Controlli a tappeto della Polizia Locale, dal centro alla periferia, per stanare chi non è in regola. Tra ieri e oggi emessi circa 20 verbali

Mettere un freno all’illegalità – purtroppo diffusa – che vige in materia di occupazione del suolo pubblico. È questo l’obiettivo della Polizia Locale di Reggio Calabria che, nelle ultime settimane, ha dato avvio ad una vera e propria campagna di controllo mirata a stanare gli abusivi.

Occupazione illegale del suolo pubblico a Reggio Calabria

Controlli a tappeto della Polizia Locale

Dopo la sinergia con l’amministrazione comunale per risolvere la questione gazebo, il Comando del Viale Aldo Moro ha proseguito l’opera di “sistemazione” della città per ciò che riguarda l’occupazione del suolo pubblico.

Controlli a tappeto, in particolar modo negli ultimi giorni, in tutta la città, dal centro storico alle aree periferiche come Pellaro e Catona.

“Tolleranza zero – ha detto il Comandante Zucco a CityNow – per tutte quelle attività produttive che occupano il suolo pubblico senza regolare autorizzazione”.

A testimonianza di ciò, nella sola giornata di ieri sono stati emessi 10 verbali e, in quella odierna, già 8.

È bene dire che Reggio Calabria non è fatta solo di occupanti abusivi e che, sicuramente, all’esito dei controlli tanti risulteranno in regola. Ma insieme a chi ha fatto regolare richiesta, c’è anche chi, purtroppo, in barba ad ogni norma ha pensato di poter disporre del suolo pubblico come fosse casa propria, occupando, in qualche caso anche le strisce pedonali.

L’avvertimento, che arriva dalla Polizia Locale di Reggio Calabria, è decisamente chiaro: il tempo, per chi infrange la legge, è finito.