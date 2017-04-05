Convegno ‘ADHD dall’infanzia all’età adulta: nuove evidenze’

Si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 aprile, per la prima volta in Calabria, l’importante convegno “L’ADHD dall’infanzia all’età adulta: nuove evidenze”, organizzato dall’associazione nazionale AIFA (Associazione Italiana Famiglie ADHD), in collaborazione con l’associazione “Equilibri pedagogici”, l’associazione “Ecopoiesis” Centro di Psicoterapia cognitiva e con il convinto e fattivo sostegno del Consiglio regionale della Calabria, che ha offerto il proprio patrocinio, e con il patrocinio gratuito dell’USR- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Programma e sede del convegno

Una due giorni di intenso approfondimento e confronto scientifico interamente dedicata all’ADHD che si svolgerà presso la sala “F. Monteleone” di palazzo Campanella, venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.30 alle 19.00.

«Il miglioramento dei percorsi terapeutici per i bambini affetti da disturbo da deficit di attenzione/iperattività e dei connessi servizi a favore delle loro famiglie – spiega Giovanna Campolo, neuropsichiatra infantile (centro clinico “Ecopoiesis”, associazione “Equilibri pedagogici”) – costituisce un obiettivo prioritario nel quadro delle politiche socio assistenziali che la Regione Calabria è chiamata ad attuare. L’iniziativa, che si avvarrà di contributi altamente qualificati, grazie al coinvolgimento di professionisti ed esperti del settore, intende portare al centro del dibattito politico e dell’opinione pubblica il complesso quadro delle problematiche che interessano da vicino la salute mentale in età evolutiva».

Gli obiettivi del convegno

Il convegno costituirà così un momento estremamente utile per avanzare proposte e spunti operativi fondamentali per affrontare al meglio criticità e debolezze che persistono intorno ad un disturbo ancora poco conosciuto dalla comunità sociale e dalle istituzioni.

Riflettori accesi su una questione di grande rilievo nell’ambito delle dinamiche di percorso di inquadramento clinico e diagnostico e ai relativi interventi che è necessario predisporre sul piano istituzionale.

«Per la Calabria – prosegue la dottoressa Campolo -, si tratta di un’opportunità molto importante per avviare un percorso, serio, efficace e di lungo respiro, sul fronte dell’attuazione di buone pratiche, con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori direttamente interessati, istituzioni, operatori sanitari, famiglie e scuola».

I lavori del convegno saranno aperti venerdì 7 aprile alle ore 14.30 dal presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto e proseguiranno con l’intervento della presidente di AIFA, Patrizia Stacconi e di numerosi professionisti che relazioneranno sui più recenti studi scientifici sull’ADHD e contribuiranno al dibattito mediante preziosi elementi di riflessione e utili indicazioni operative.

Per il valore formativo, oltre che informativo delle giornate, il comitato scientifico e tecnico del convegno ha previsto di rilasciare un attestato di frequenza a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Videospot all’indirizzo https://youtu.be/-S14s46HoYA