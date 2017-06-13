Convegno “Il contrasto al traffico dei migranti”

Promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, dal Centro Documentazione Europea, mercoledì 14 giugno 2017, alle ore 16,45 presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, si svolgerà il convegno “Il contrasto al traffico di migranti”. Dopo un breve intervento di Daniele Cananzi, professore associato di Filosofia del Diritto presso l’Università “La Sapienza” di Roma e l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, a parlarne, dopo l’introduzione di Giuseppe Licastro, studioso che collabora con l’ISESP ed esperto dell’Istituto A. De Gasperi di Roma, sarà Filippo Aragona, uno dei magistrati che lavora in prima linea e che quotidianamente affronta le tematiche dei migranti, con le esigenze e i diritti di cui sono portatori, e dei flussi migratori, con le politiche che le guidano, le istanze che determinano le problematiche, teoretiche e pratiche che emergono. Il dott. Aragona, giurista dal profilo culturale molto alto, avrà la possibilità di guidare l’uditorio in un percorso nel quale proprio la cultura è chiamata a dare un contributo essenziale, senza il quale appare difficile comprendere i problemi e trovare delle possibili soluzioni.