Il diabete sarà il protagonista del convegno ad alta valenza scientifica che si terrà mercoledì prossimo, 29 Novembre 2017, nella Sala meeting e congressi dell’ “è Hotel” di Reggio Calabria .

Nel corso dell’incontro dal titolo “Il Diabete in Ospedale: protocolli di trattamento” saranno trattati vari argomenti scientifici sull’importanza delle cure della patologia diabetica seguendo i nuovi protocolli e linee guida di trattamento dei pazienti ospedalizzati. Responsabile scientifico dell’interessante congresso è il reggino Dott. Domenico MANNINO Direttore UOC Diabetologia / Endocrinologia presso l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria ed attuale Presidente nazionale AMD ( Associazione Medici Diabetologici).

Programma Scientifico del Convegno

“Il Diabete in Ospedale: protocolli di trattamento”

Sede del Corso: “è Hotel”, Via Rada Giunchi, 6 – Lido Comunale – 89121 Reggio Calabria

mercoledì 29 Dicembre 2017

14.00 Iscrizione partecipanti e adempimenti ECM

14.30 Lettura iniziale: L’importanza dell’iper/ipoglicemia sugli outcome ospedalieri – dott. Domenico MANNINO

15.10 Importanza della patologia diabetica nel paziente ospedalizzato – dott. Celeste GIOVANNINI (resp. Servizio di Diabetologia ASP 5 di Reggio Calabria)

15.40 Confronto esperienziale: quale reparto quale paziente, c’è un filo comune – dott. Celeste GIOVANNINI – dott. Domenico MANNINO – dott. Giovanni PERRONE (Resp. Servizio territoriale di diabetologia del Polo San. Reggio Calabria SUD )

16.40 La chetoacidosi in ospedale – dott. Domenico MANNINO

17.30 Coffee Break

17.50 Conduzione della terapia insulinica: nuove insuline (Concentrate e Biosimilari) – dott. Celeste GIOVANNINI

18.10 ”Autocontrollo”: la registrazione delle glicemie e l’utilizzo del device per il Diabete Mellito in Ospedale (penne ed aghi da insulina) – dott. Giovanni PERRONE

18.40 L’ipoglicemia in ospedale : trattamento e prevenzione – dott. Giovanni PERRONE

19.10 Discussione plenaria

19.30 Take home message e conclusioni – dott. Domenico MANNINO

20.00 Test di valutazione finale e chiusura lavori