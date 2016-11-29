Coppa Swim Match Open, successo dell’AICS Settore Nuoto, tutte le provincie calabresi presenti

Si è svolta a Catanzaro Lido domenica 27 novembre nel rinnovato impianto natatorio di Giovino, impeccabilmente condotto dalla società Calabria Swim Race, la seconda edizione della Coppa Swim Match Open.

La bagarre natatoria ha coinvolto 193 atleti provenienti da tutte le provincie della Calabria, la A.S.D Blu Team Nuoto – Villa San Giovanni per la provincia di Reggio Calabria, la Hipponion Nuoto (VV), la Calabria Swim Race e Athlon Isca in rappresentanza di Catanzaro, per Cosenza Amantea Nuoto, per Crotone i Nuotatori Krotonesi e Neyesis Cirò Marina.

Le società vincitrici nelle categorie AICS/FIN ed EPS

La manifestazione organizzata dalla A.S.D. Blu Team Nuoto ed indetta dalla AICS NUOTO CALABRIA ha visto vittoriosi per la categoria AICS/FIN, Amantea Nuoto, mentre per la categoria EPS la Neyesis di Ciro’ Marina.

Per l’occasione l’AICS NUOTO CALABRIA ha aperto le porte anche a l’ente di promozione sportiva UISP donando una targa ricordo per la fattiva collaborazione a Salvatore Furciniti, le piscine che l’hanno rappresentata sono state Nuotatori Krotonesi e Athlon Isca, rispettivamente arrivati terzi nella categoria EPS/FIN e secondi nella EPS.

Il delegato al settore nuoto AICS CALABRIA NUOTO Gianni Lagana’ si è ritenuto soddisfatto per la riuscita della manifestazione e per l’alta qualità vista in vasca. L’intera manifestazione è stata, anche, seguita in diretta tv sul web ottenendo oltre 3000 visualizzazioni.

Gli atleti calabresi in evidenza

A dare lustro alla manifestazione c’è stata la presenza di atleti calabresi che hanno partecipato ai campionati italiani FIN fra cui Ilaria Fonte ed i ragazzi della ASD Blu Team Nuoto che hanno rappresentato l’ITALIA ai mondiali giovanili AICS di Lignano Sabbie d’oro nell’anno 2015. La stessa società non ha potuto schierare l’atleta di punta Noemi Pansera perché a Firenze per ritirare il premio “ ATLETA dell’anno AICS ” in presenza del consigliere nazionale Arturo Nastasi.

L’AICS NUOTO CALABRIA ringrazia le società che hanno partecipato a questo circuito regionale con grande spirito sportivo e augura un arrivederci alla prossima gara che si svolgerà nel periodo di febbraio/marzo.