Il cordoglio di Falcomatà per la scomparsa di Santo Amaddeo

“Con Santo Amaddeo scompare l’ultimo protagonista della vita politica della nostra città degli anni sessanta e settanta. È rimasto famoso per la sua gestione dell’assessorato alla “Nettezza Urbana” e per i suoi sanguigni interventi nei consigli comunali, ancora oggi gli anziani ricordano e portano a esempio le sue leggendarie sfuriate agli “spazzini” (il politicamente corretto non era ancora entrato in scena) poco ligi al dovere. I giovani di allora raccontano di un politico presente in modo assiduo nella vita quotidiana dei cittadini, al punto di diventare il terrore degli incivili e dei deturpatori del bene pubblico. Un modo romantico di interpretare la politica, probabilmente più adatto a un’epoca di ricostruzione del tessuto sociale e civile della nazione. Alla famiglia giunga il cordoglio dell’Amministrazione e della cittadinanza tutta”.