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Il cordoglio di Falcomatà per la scomparsa di Santo Amaddeo

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ricorda Santo Amaddeo, protagonista della vita politica reggina degli anni sessanta e settanta

13 Gennaio 2017 - 18:42 | di Vincenzo Comi

Il sindaco Giuseppe Falcomatà

“Con Santo Amaddeo scompare l’ultimo protagonista della vita politica della nostra città degli anni sessanta e settanta. È rimasto famoso per la sua gestione dell’assessorato alla “Nettezza Urbana” e per i suoi sanguigni interventi nei consigli comunali, ancora oggi gli anziani ricordano e portano a esempio le sue leggendarie sfuriate agli “spazzini” (il politicamente corretto non era ancora entrato in scena) poco ligi al dovere. I giovani di allora raccontano di un politico presente in modo assiduo nella vita quotidiana dei cittadini, al punto di diventare il terrore degli incivili e dei deturpatori del bene pubblico. Un modo romantico di interpretare la politica, probabilmente più adatto a un’epoca di ricostruzione del tessuto sociale e civile della nazione. Alla famiglia giunga il cordoglio dell’Amministrazione e della cittadinanza tutta”.

E’ quanto scrive in una nota il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

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