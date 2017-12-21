Ciro Corona, leader di R-Esistenza anticamorra, Giancarlo Costabile, responsabile del laboratorio universitario di Pedagogia della R-Esistenza, e Michele Inserra, giornalista, hanno annunciato il 6° Forum delle R-Esistenze Meridionali, nel corso della presentazione della Cassa del Mezzogiorno -contenitore di prodotti agroalimentari dell’antimafia sociale meridionale-, tenutasi ieri, mercoledì 20 dicembre, presso la sede centrale de Il Quotidiano del Sud, a Castrolibero.

Corona, Costabile e Inserra hanno anticipato le ragioni dell’iniziativa, che sarà presentata ufficialmente nel prossimo mese di marzo a Napoli e che si terrà a Scampia dal 18 al 20 maggio, presso l’Officina delle Culture Gelsomina Verde: «È arrivato il momento, hanno dichiarato, di dare forma organizzativa ufficiale alle Rete meridionale delle associazioni impegnate dal basso nella promozione dell’economia solidale, e nella tutela dei beni comuni e di quelli confiscati alle mafie. Il Meridione ha bisogno di infrastrutture sociali in grado di agire concretamente nei territori: l’esperienza della Cassa del Mezzogiorno ha dimostrato che esistono anche a Sud di Roma tutte le condizioni per affermare un modello produttivo di sviluppo solidaristico, capace di farsi compiutamente nuova cultura della cittadinanza attiva e pedagogia della giustizia sociale.» Al 6° Forum parteciperanno accademici, giornalisti, esponenti del mondo no-profit, del volontariato e della chiesa.

Fonte: Giancarlo Costabile – Pedagogia della R-Esistenza per la Rete delle R-Esistenze Meridionali