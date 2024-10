Coronavirus, Falcomatà attacca la Regione: ‘Diffonda dati più approfonditi’

«Il popolo di Reggio vuole sapere i reali motivi che si nascondono dietro la scelta di censurare l’informazione che, quotidianamente, il Grande Ospedale Metropolitano forniva sulla situazione dei contagi da coronavirus in città». Lo afferma il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà criticando la scelta dell’Ente guidato dal presidente Jole Santelli avocare a se l’intera filiera della comunicazione istituzionale sul Covid-19.

“La Regione – aggiunge Falcomatà – torni indietro sui suoi passi, chieda scusa e, piuttosto, ampli lo spettro delle comunicazioni diffondendo, come io stesso ho richiesto attraverso una nota ufficiale, dati precisi sui contagi divisi per sesso, fasce d’età ed ogni singolo Comune. Non è recidendo il rapporto di fiducia fra istituzioni e comunità che si risolvono problemi evidentemente interni e che, come affermato dalla stessa Regione, riguardano la gestione univoca dei flussi d’informazione”.

«Non è accettabile – dice il sindaco – che mentre i cittadini pretendono, giustamente, chiarezza e massima trasparenza accettando sacrifici e ristrettezze sotto ogni punto di vista, adesso si impedisca d’imperio al Gom di divulgare il bollettino giornaliero sul numero dei tamponi effettuati e sugli eventuali esiti positivi degli stessi. Il Gom, anche sotto questo profilo d’interesse etico, era diventato centrale in quella che è la funzione sociale della medicina, basata sull’aggiornamento costante fornito alla popolazione, tenendola continuamente informata su ogni passo in avanti fatto nella battaglia contro questo virus beffardo. Quindi, non ci stancheremo mai di ringraziare medici, infermieri e operatori sanitari per la professionalità, i sacrifici ed anche per il modo ed metodo col quale si sono, fino a ieri, interfacciati con la gente. Attraverso i bollettini quotidiani ci hanno fatto sentire protagonisti, insieme, nella prima linea di una battaglia sociale che appartiene a tutti noi. La nota della Regione – afferma il sindaco Falcomatà – è priva di ogni senso. Anziché approfondire, allargare, integrare e migliorare l’informazione su quelli che sono i numeri della pandemia nella città di Reggio Calabria, da Catanzaro hanno deciso di chiudere l’informazione, ovvero l’unica cosa che doveva rimanere aperta in una regione che avrebbe dovuto tenere chiuso tutto il resto».