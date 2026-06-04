Corruzione al Comune di Reggio, Cutrupi torna libero. Il legale: ‘Per cinque volte ha detto no’

Il Tribunale del Riesame ha rimesso in libertà Giancarlo Cutrupi, dipendente del Comune di Reggio Calabria coinvolto nell’inchiesta per corruzione che nelle scorse settimane ha scosso Palazzo San Giorgio.

I giudici hanno accolto la richiesta presentata dai difensori dell’indagato, revocando la misura degli arresti domiciliari. Per Cutrupi resta soltanto una misura interdittiva temporanea ovvero la sospensione dalle funzioni per sei mesi.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Le accuse, quindi, dovranno essere verificate nelle sedi giudiziarie competenti e l’indagato resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

La decisione è arrivata nella giornata di ieri, al termine della valutazione del Tribunale del Riesame sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari.

I giudici hanno ritenuto non più necessaria la misura restrittiva degli arresti domiciliari, applicando a Cutrupi una misura interdittiva temporanea. Su questo punto la difesa ha già annunciato l’intenzione di lavorare per ridurre la sospensione al minimo indispensabile.

L’istanza è stata presentata dal collegio difensivo composto dagli avvocati Alessandro Tamiro e Giuseppe Adornato, che hanno impugnato la precedente ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip.

Secondo la difesa,

A commentare la decisione, ai nostri microfoni, è l’avvocato Giuseppe Adornato, che ha ricostruito la linea difensiva sostenuta davanti al Riesame:

“Abbiamo messo in evidenza la minima consistenza dell’accusa perché le carte dicono che il signor Fortugno ha agito di sua iniziativa. Le intercettazioni sono eloquenti nel dimostrare che quel giorno di agosto il signor Fortugno, nella stanza del signor Cutrupi, ha insistentemente offerto una regalia alla quale per ben cinque volte il signor Cutrupi ha detto no.

A sostegno del proprio intento il signor Fortugno ha invocato l’aiuto di Azzarà. Cutrupi ha continuato a dire no. Solo alla fine, mentre si salutavano, Fortugno è riuscito a mettere in mano a Cutrupi la regalia”.

Fatto di cui Cutrupi si è immediatamente pentito, tanto che vi è una intercettazione tra Cutrupi e Azzarà, in cui Cutrupi dice: ‘Ma che mi hai fatto fare’, lamentandosi di non essere intervenuto in proprio favore per bloccare l’azione del Fortugno. Poi Cutrupi ha tentato di contattare Fortugno per restituirgli la somma. In conclusione fino all’ultimo momento il Cutrupi è stato soltanto una vittima del reato di istigazione alla corruzione commesso da Fortugno. Solo all’ultimo minuto mentre i due si congedavano sulla pressante insistenza del Fortugno il Cutrupi ha accettato la richiesta di regalo per poi pentirsene immediatamente e mettersi all’opera per restituirlo”.