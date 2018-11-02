Il prossimo 10 novembre, alle ore 21,00, nel Salone degli Specchi del palazzo di Provincia, a Cosenza, concerto di Walter Ricci. L’appuntamento con uno dei più prestigiosi cantanti e pianisti jazz del mondo è stato voluto da Velia Ricciardi, una delle più conosciute e talentuose cantanti cosentine: una laurea, poliglotta, insegnante, attrice.

Walter Ricci e la masterclass di Velia Ricciardi

Quella di Ricciardi è voce che fa vibrare il cuore. “Ricci – dice Ricciardi – è mio ospite per una masterclass destinata a coloro che studiano canto e che vogliono perfezionarsi attingendo all’esperienza di un grande artista. A coronamento della due giorni di lezione, a Ricci ho chiesto di tenere un concerto per deliziare il pubblico calabrese”. Ma chi è Walter Ricci? È un napoletano di 28 anni che spopola ovunque grazie alla sua splendida voce. Nel 2006 ha vinto il “Premio Nazionale Massimo Urbani”, dove ha avuto la possibilità di conoscere grandi musicisti con i quali ha condiviso esperienze musicali molto significative.

Nel 2007 suscita l’interesse di alcuni network internazionali e testate giornalistiche come “Jazz Magazine” e “Jazzit”, che gli dedicano varie interviste. Nel 2008 incontra Stefano Di Battista, con il quale Si esibisce come ospite nelle sue Tournée in Italia e all’estero, toccando la Francia, Spagna, Svizzera, partecipando a noti Festival di Jazz come “Festival Jazz di Terni”, “Teggiano Jazz Festival”, Pozzuoli Jazz Festival”, Ispani Jazz Festival” Peperoncino Jazz Festival”, “L’Ajaccio Jazz in Corsica”, “Jazz a la Coste” di Malaga e molti altrettanto famosi. Nello stesso anno la voce compare all’interno dell’album “Touch” di Lorenzo Tucci, uno dei batteristi jazz di maggior talento in Italia, distribuito dalla “Schema Record” in Giappone e in altri paesi.

Da Domenica In alla collaborazione con Mario Biondi

Nel 2009-10 arriva l’incontro con Pippo Baudo dove quest’ultimo lo invita all’interno degli studi di Rai 1, al programma “Domenica In” collaborando insieme ad artisti di fama Internazionale. Anche durante quest’anno segue un ulteriore collaborazione artistica con un noto musicista, Guido Pistocchi nell’album “Spring time” etichettato da “Dejavu Record”. Grazie alle sue importanti esperienze artistiche, lo hanno portato ad incontrare i più noti cantanti italiani tra cui Mario Biondi, portandolo alla collaborazione con quest’ultimo di un duetto della traccia n.6 “The Door is Still Open to My Heart”, brano presente nell’ ultimo Album intitolato “Due“, e lo coinvolge oltretutto nel suo tour. Insomma, un appuntamento da non perdere per chi ama il jazz, ma non solo.