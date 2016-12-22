A Cosenza il Fernando Blues Festival

Sette band della scena cosentina, dj set e la presentazione del nuovo disco il 25 dicembre alle Officine Babilonia: ingresso libero e diretta streaming

Dopo l’esperienza degli scorsi anni, che ha visto la partecipazione di tante persone al Fernando Blues Festival, si è deciso di rendere questo evento un appuntamento fisso dedicato alla memoria di Fernando Blues.

Un comitato per ricordare Fernando Blues

Nel corso di questi anni è stato costituito un comitato, spontaneo ed aperto a tutti, composto dai familiari e da alcuni amici di Fernando che dal giorno della sua scomparsa, si dedica con entusiasmo all’organizzazione di una serata rivolta alla musica ed al suo ricordo.

Il Comitato Fernando Blues Festival non ha fini di lucro e tutte le professionalità ed energie che gratuitamente mette in campo, sono finalizzate alla creazione di un evento che abbia la forza di crescere nel tempo conservando immutati i valori in cui Fernando Marano al secolo Fernando Blues credeva: la socialità e la condivisione della passione per la musica.

Le precedenti edizioni del festival

Pensiamo che tutte le precedenti edizioni abbiano regalato alle numerose persone accorse, dei momenti intensi sia dal punto di vista musicale, grazie al coinvolgimento delle migliori esperienze locali come: Soul Pains, Twist Contest, Real Pepper, Spasulati, Bader Bridi, Takabum Street Band, Peppa Marriti, Duff, Leeve Hollers, Konsentia, La Soluzione, Kbyte, Broken Orange, Ultrasuono, Dj Kerò, Mujina Crew, ma soprattutto dal punto di vista della socialità e della spontaneità creata attorno a quest’evento. Proprio per questi motivi anche quest’anno verrà offerta una quarta serata musicale, resa possibile ancora una volta, grazie alla disponibilità di musicisti ed amici di Fernando che hanno sposato con convinzione questo progetto.

Stiamo lavorando affinché anche questo quarto appuntamento, che si svolgerà il 25 dicembre alle Officine Babilonia e che vede il coinvolgimento di alcune band protagoniste della scena musicale cosentina, venga ricordato ancora una volta positivamente da tutti.

La line-up della quarta edizione

Questa la line-up per la quarta edizione del Fernando Blues Festival:

AFRICA DJEMBE FOLALOU – ROBERTA CLEO – MULESKINNER BOYS – RED BASICA – GANJA SOCIAL CLUB – ELISA BROWN BLUES PROJECT – THE MIDNIGHT BLUES BAND.

Ed ancora ci sarà spazio per la selezione musicale di HYENA;

Veejay a cura di Anselmo De Filippis e Francesco Aristodemo;

Presentazione del nuovo disco di FERNANDO BLUES “Pu jamu sempre adde mamma”.

INGRESSO LIBERO e diretta streaming su www.ciroma.org 105.7 Fm.

Questo Natale lo passiamo insieme “ … e pu jamu sempre adde mamma!”

Evento Fb www.facebook.com/events/353914914964430

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