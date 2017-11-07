Il gruppo informale “Verso una scuola libertaria a Cosenza” presenta il terzo incontro del ciclo di quattro eventi organizzati con lo scopo di promuovere una riflessione pedagogica che superi i confini delle usate retoriche per dirigersi verso la costruzione della migliore offerta pedagogica che la nostra comunità può offrire ai suoi abitanti più giovani.

Durante il nostro ultimo incontro abbiamo ospitato, presso l’Otra Vez Fair Cafè, Paolo Mottana, professore ordinario di Filosofia dell’educazione all’Università di Milano Bicocca, che ci ha parlato di educazione “diffusa” e del progetto nato con la pubblicazione del libro scritto con Giuseppe Campagnoli, “La città educante”.

Nel prossimo incontro, invece, avremo modo di conoscere la dott.ssa Marta Pinto, la quale parlerà di un importantissimo personaggio del panorama storico, sociale, politico, oltre che pedagogico, della scena italiana di fine ‘800 e inizio ‘900, Maria Montessori, entrando nel merito di alcune fondamentali questioni educative, scolastiche e domestiche. La proposta è quella di un incontro interattivo di conoscenza, riflessione e discussione del Metodo Montessori (di alcune sue parti) accompagnato da esercitazioni e sperimentazioni.

Sabato 11 novembre: la conferenza sul metodo Montessori

Sabato 11/11 ore 17.00 (presso il Museo del Presente, Sala Tokio) la dott.ssa Pinto proporrà una riflessione che ha chiamato “Il Metodo Montessori: La pedagogia montessoriana e le sue applicazioni nei contesti attuali” che ha lo scopo di presentare il metodo suddetto per poi riflettere collettivamente sulla sua utilità negli attuali contesti (non solo) educativi.

L’incontro è GRATUITO e rivolto all’intera cittadinanza.

Domenica 12 novembre: il laboratorio pedagogico

Domenica 12/11 (presso lo studio del dott. Ruffolo in via Malta 25), la dott.ssa Pinto condurrà un LABORATORIO PEDAGOCICO.

La partecipazione al laboratorio è GRATUITA previa prenotazione (per prenotare scrivere un messaggio privato sulla pagina facebook del gruppo “Verso una scuola libertaria a Cosenza”).

Cosa si farà nel laboratorio:

Uno dei principi montessoriani è quello di fornire al bambino ambiente e materiali pedagogici dotati di una particolare immediatezza esecutiva ed apprenditiva. L’oggetto stesso deve attrarre il bambino (bellezza) e suggerire l’uso che se ne deve fare (facilitazione e razionalizzazione). Senza cadere in un’anacronistica ortodossia, con questo incontro si propone di condividere l’approccio montessoriano laddove sprona le figure educative a progettare ambiente e materiali adatti ad obiettivi precisi. Questo apre le porte ad un vero e proprio cantiere nel quale la produzione intellettuale e manuale vanno affiancate. In questo breve incontro si propone una presa di contatto con alcuni materiali e ambienti montessoriani che testimonino il metodo. A seguire i partecipanti formeranno gruppi da 3/4 persone (al massimo 3 gruppi) con l’obiettivo di analizzare, progettare e produrre un contesto pedagogico nelle sue tre declinazioni: ambiente (inteso come spazio), materiale e relazione. Infine un momento di restituzione comune, offrirà a tutti la possibilità di condividere ed arricchire il proprio lavoro. L’esercitazione sarò condotta a partire da situazioni scolastiche o affini, senza escludere con questo l’opportunità di far emergere considerazioni e collegamenti con l’ambito domestico-familiare.

Chi è Marta Pinto

La Dott.ssa Marta Pinto è laureata in psicologia presso l’Università di Padova e diplomata al Master in pedagogia e metodologia montessoriana presso l’Università degli studi Roma Tre; madre di tre figli; professionalmente attiva nella riflessione disciplinare in collaborazione ad altre figure professionali dell’ambito; collabora da alcuni anni con scuole dell’infanzia in percorsi di formazione e supervisione agli insegnanti; lavora anche con genitori offrendo consulenza alla genitorialità e coordinando gruppi di condivisione.

Gli incontri si configurano come le tappe di un percorso che condurrà all’apertura di una scuola libertaria sul territorio Cosentino a settembre 2018.

Referente: Dott.ssa Florio Luana