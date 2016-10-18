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CosenzaSiSmuove, la presentazione del concerto all’Arenella

Oltre cento musicisti e 27 band insieme dalle 16 a mezzanotte all'Arenella per un concerto di musica solidale

18 Ottobre 2016 - 18:42 | di Vincenzo Comi

Locandina di Cosenza Si Smuove, concerto solidale all'Arenella

L’appuntamento è alle 11.00 di mercoledì 19 nella libreria Ubik, con le associazioni e i musicisti organizzatori dell’evento di musica solidale “Cosenza Si Smuove“.

Si terrà in questa sede la conferenza stampa cui sono invitati i giornalisti della città, ai quali si rivolge l’accorata preghiera di partecipare con spirito di massima e approfondita divulgazione.

È la prima volta che oltre centro musicisti di Cosenza (27 band) suoneranno insieme in un maxi-concerto che impegnerà l’Arenella dalle 16 a oltre la mezzanotte di domenica 23 ottobre.

Dopo la conferenza, l’invito è esteso a partecipare all’aperitivo solidale per Cosenza Si Smuove, presso il Bsitrot del teatro dell’Acquario in collaborazione con Otra Vez Fair Café, a partire dalle 20 con un’offerta bio-gastronomica dal cui ricavato sarà detratta una quota per la causa: portata in musica da Giò Filice, musicista tra i più di cento che partecipano con sentito omaggio a questa iniziativa.

Vi aspettiamo

Musicisti di Cosenza Si Smuove, evento di musica solidale all'Arenella

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